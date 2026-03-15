11 інвесторів зацікавилися купівлею Мотор-Банку та ПІН Банку

Мотор-Банк та ПІН Банк
Інвестори зацікавилися купівлею Мотор-Банку та ПІН Банку

Зацікавленість у придбанні активів неплатоспроможних Мотор-Банк та ПІН Банк, які виставив на відкритий конкурс Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, вже проявили 11 потенційних інвесторів, серед яких один іноземний.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай під час зустрічі з журналістами, пише "Укрінформ".

За її словами, конкурс було оголошено 23 лютого. Спочатку інтерес до придбання банків проявили три фінансові установи, після чого фонд провів додаткові зустрічі з представниками ринку, щоб пояснити потенціал таких угод.

У результаті можливістю купівлі банків зацікавилися 11 інвесторів, серед яких п’ять банків та шість небанківських фінансових установ, зокрема один європейський небанківський інвестор. Купівля можлива як у формі придбання акцій, так і через створення перехідного банку.

Імена учасників конкурсу офіційно не розкриваються. Водночас у медіа серед потенційних претендентів називали Асвіо Банк, Таскомбанк та Індустріалбанк, а серед небанківських установ — EasyPay та Еска Капітал.

"У нас ніколи такого аншлагу не було. Деякі інвестори подалися одразу на два банки", — зазначила Білай.

За її словами, більший інтерес наразі викликає ПІН Банк, однак Мотор-Банк виглядає привабливішим із точки зору банківського регулювання.

Через високий інтерес Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін подання заявок на участь у конкурсі до 20 березня 2026 року, оскільки частина претендентів не встигає пройти обов’язкове попереднє кваліфікаційне підтвердження в Національному банку України.

Нагадаємо, 12 березня 2026 року ФГВФО розпочав виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних Мотор-Банку та Першого інвестиційного банку.

Ще у вересні 2024 року Україна стала власником 100% акцій АТ "Мотор-Банк”, які були конфісковані у підозрюваного в державній зраді експрезидента компанії “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва.

В свою чергу, конфіскація 88,9% акцій у ПІН Банк потребувала окремого рішення Вищого антикорупційного суду, яке й було ухвалено 27 лютого 2023 року та підтверджене Апеляційною палатою ВАКС 13 березня того ж року. У січні 2024 року цю частку було передано Фонду державного майна, а 28 січня 2025 року повноваження з управління нею отримало Мінвідновлення

Автор:
Тетяна Гойденко