ФГВФО заявляє про безпрецедентний інтерес інвесторів до банків Богуслаєва та Гінера: конкурс продовжено

У зв’язку зі значним інтересом ринку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив строки конкурсів з метою виведення з ринку неплатоспроможних АТ "Мотор-Банк" та АТ "ПІН-Банк" (PINbank).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що термін подання зацікавленими інвесторами конкурсних пропозицій продовжено до 24 березня 2026 року включно, а кінцевий строк розгляду поданих пропозицій та визначення переможців відкритих конкурсів перенесено на 31 березня 2026 року включно.

З метою виведення неплатоспроможних банків з ринку відомство пропонує такі способи:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

"Інтерес до участі у виведенні цих банків дуже високий. На ознайомлення з активами банків подались 11 потенційних покупців, на наступному етапі ми очікуємо конкурсні пропозиції. Попри воєнні виклики ми спостерігаємо позитивну тенденцію: рік-у-рік дедалі більше потенційних інвесторів виявляють інтерес до банків, що виводяться з ринку. Це не лише українські, а й міжнародні інвестори, які прагнуть розвивати свій бізнес, освоювати новий ринок", – наголосила заступниця директора-розпорядника ФГВФО Вікторія Степанець.

20 лютого 2026 року ФГВФО запровадив тимчасову адміністрацію в націоналізований АТ "Мотор-Банк" , який належав В’ячеславу Богуслаєву, та конфіскований у росіянина Євгенія Гінера АТ "Перший Інвестиційний Банк".

Тимчасову адміністрацію у дві фінустанови запроваджено на підставі рішення правління Національного банку України від 19 лютого 2026 про визнання їх неплатоспроможними.

Раніше повідомлялося, що власник холдингу MS Capital (група "Автострада") Максим Шкіль заявив про плани придбати націоналізований у росіянина PINbank. Підприємець уже подав необхідний пакет документів до Національного банку України як фізична особа.

Про "Мотор-Банк"

АТ "Мотор-Банк" зареєстрований в 2007 році. В 2009 роцi назву змiнено на ПАТ "Мотор-Банк". В даний час є універсальним банком, який надає повний комплекс послуг корпоративним і приватним клієнтам.

АТ "Мотор-Банк" розташовано за адресою: місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, будинок 54-Б.

Україна стала власником 100% акцій АТ "Мотор-Банк", які були конфісковані у підозрюваного в державній зраді експрезидента компанії "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва.

СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

Про ПІН Банк

Раніше PINbank контролював росіянин Євгеній Гінер, який також також є президентом футбольного клубу "ЦСКА" (Москва). 22 жовтня 2022 року Україна запровадила проти нього санкції.

В свою чергу, конфіскація 88,9% акцій у PINbank потребувала окремого рішення Вищого антикорупційного суду, яке й було ухвалено 27 лютого 2023 року та підтверджене Апеляційною палатою ВАКС 13 березня того ж року. У січні 2024 року цю частку було передано Фонду державного майна, а 28 січня 2025 року повноваження з управління нею отримало Мінвідновлення.

Міноритарними власниками Першого інвестбанку залишаються Олег Колесник (7,49%), Неля Костенко (1,25%), Микола Погрібняк та Андрій Гаркуша (по 0,94%), а також громадянин Узбекистану Джохонгір Юлдашев (0,49%). Наразі PINbank є невеликою установою, що має лише 11 відділень.

Раніше повідомлялося, що неплатоспроможному банку колишнього нардепа знайшли інвестора.