У банки Богуслаєва та росіянина Гінера ввели тимчасові адміністрації: що відомо

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 20 лютого 2026 року запровадив тимчасову адміністрацію в націоналізований АТ "Мотор-Банк" , який належав В’ячеславу Богуслаєву, та конфіскований у росіянина Євгенія Гінера АТ "Перший Інвестиційний Банк" строком на один місяць (з 20 лютого 2026 року до 19 березня 2026 року).

Про це пише Delo.ua.

"Розпочато процедуру виведення акціонерного товариства "Перший Інвестиційний Банк" з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 20 лютого 2026 року до 19 березня 2026 року (включно)", - йдеться в повідомленні ФГВФО.

Зазначається, що уповноваженою особою відомства з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора призначено провідного економіста відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Павелко Олену Володимирівну.

Також ФГВФО повідомляє, що розпочато процедуру виведення з ринку акціонерного товариства "Мотор-Банк".

Уповноваженою особою ФГВФО з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора АТ "Мотор-Банк", призначено начальника управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Новикова Дениса Анатолійовича.

Тимчасову адміністрацію у дві фінустанови запроваджено на підставі рішення правління Національного банку України від 19 лютого 2026 про визнання їх неплатоспроможними.

Про "Мотор-Банк"

АТ "Мотор-Банк" зареєстрований в 2007 році. В 2009 роцi назву змiнено на ПАТ "Мотор-Банк". В даний час є універсальним банком, який надає повний комплекс послуг корпоративним і приватним клієнтам.

АТ "Мотор-Банк" розташовано за адресою: місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, будинок 54-Б.

Україна стала власником 100% акцій АТ "Мотор-Банк”, які були конфісковані у підозрюваного в державній зраді експрезидента компанії “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва.

СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

Про ПІН Банк

Раніше PINbank контролював росіянин Євгеній Гінер, який також також є президентом футбольного клубу "ЦСКА" (Москва). 22 жовтня 2022 року Україна запровадила проти нього санкції.

В свою чергу, конфіскація 88,9% акцій у PINbank потребувала окремого рішення Вищого антикорупційного суду, яке й було ухвалено 27 лютого 2023 року та підтверджене Апеляційною палатою ВАКС 13 березня того ж року. У січні 2024 року цю частку було передано Фонду державного майна, а 28 січня 2025 року повноваження з управління нею отримало Мінвідновлення.

Міноритарними власниками Першого інвестбанку залишаються Олег Колесник (7,49%), Неля Костенко (1,25%), Микола Погрібняк та Андрій Гаркуша (по 0,94%), а також громадянин Узбекистану Джохонгір Юлдашев (0,49%). Наразі PINbank є невеликою установою, що має лише 11 відділень.

Раніше повідомлялося, що неплатоспроможному банку колишнього нардепа знайшли інвестора.