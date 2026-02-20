Запланована подія 2

В банки Богуслаева и россиянина Гинера ввели временные администрации: что известно

ФГВФ
Фото: Фонд гарантирования вкладов физических лиц/Facebook

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 20 февраля 2026 года ввел временную администрацию в национализированный АО "Мотор-Банк", принадлежавший Вячеславу Богуслаеву, и конфискованный у россиянина Евгения Гинера АО "Первый Инвестиционный Банк" сроком на один месяц2 2026).

Об этом пишет Delo.ua.

"Начата процедура вывода акционерного общества "Первый Инвестиционный Банк" с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 20 февраля 2026 года по 19 марта 2026 года (включительно)", - говорится в сообщении ФГВФЛ.

Отмечается, что уполномоченным лицом ведомства с делегированием всех полномочий временного администратора назначен ведущий экономист отдела введения временной администрации управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Павелко Елена Владимировна.

Также ФГВФЛ сообщает, что начата процедура вывода с рынка акционерного общества "Мотор-Банк".

Уполномоченным лицом ФГВФО с делегированием всех полномочий временного администратора АО "Мотор-Банк", назначен начальник управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Новикова Дениса Анатольевича.

Временная администрация в два финучреждения введена на основании решения правления Национального банка Украины от 19 февраля 2026 года о признании их неплатежеспособными.

О "Мотор-Банке"

АО "Мотор-Банк" зарегистрировано в 2007 году. В 2009 году название изменено на ПАО "Мотор-Банк". В настоящее время является универсальным банком, предоставляющим полный комплекс услуг корпоративным и частным клиентам.

АО "Мотор-Банк" расположено по адресу: город Запорожье, проспект Моторостроителей, дом 54-Б.

Украина стала владельцем 100% акций АО "Мотор-Банк", которые были конфискованы у подозреваемого в государственной измене экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

СБУ задержала Богуслаева 22 октября 2022 года. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

О ПИН Банке

Ранее PINbank контролировал россиянин Евгений Гинер, также являющийся президентом футбольного клуба "ЦСКА" (Москва). 22 октября 2022 года Украина ввела против него санкции.

В свою очередь, конфискация 88,9% акций в PINbank нуждалась в отдельном.   решение Высшего антикоррупционного суда, которое и было принято 27 февраля 2023 года и подтверждено Апелляционной палатой ВАКС 13 марта того же года. В январе 2024 года эта доля была передана Фонду государственного имущества, а 28 января 2025 года полномочия по управлению ею получило Минвосстановление.

Миноритарными владельцами Первого инвестбанка остаются Олег Колесник (7,49%), Неля Костенко (1,25%), Николай Погребняк и Андрей Гаркуша (по 0,94%), а также гражданин Узбекистана Джохонгир Юлдашев (0,49%). PINbank является небольшим учреждением, имеющим только 11 отделений.

Автор:
Светлана Манько