Власник "Автостради" хоче купити націоналізований у росіянина PINbank

Власник холдингу MS Capital (група “Автострада”) Максим Шкіль заявив про плани придбати націоналізований у росіянина PINbank. Підприємець уже подав необхідний пакет документів до Національного банку України як фізична особа.

Як пише Delo.ua, про це бізнесмен повідомив у коментарі виданню "Економічна правда".

Засновник компанії "Автострада" зазначив, що готовий інвестувати близько $30 млн у розвиток банківського напряму протягом найближчих двох років.

"У нас є дуже сильна команда, яка має глибоку експертизу в цій сфері, план розвитку й розуміння, що з цим робити. Тому, якщо буде помірна ціна, я готовий інвестувати в цей напрямок", – повідомив Шкіль.

Підприємець також запевнив у прозорості походження своїх коштів, заявивши, що всі його доходи є повністю офіційними та можуть бути підтверджені.

Згідно з правилами, брати участь у конкурсі на купівлю банку можуть лише ті кандидати, які пройшли попередню кваліфікацію в НБУ.

Регулятор перевіряє їхню ділову репутацію та джерела походження коштів. Крім того, потенційні покупці мають подати заявку на участь у конкурсі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Кінцевий термін подання заявок — 17 березня.

Шкіль уже подав до Національного банку України документи як фізична особа, щоб узяти участь у конкурсі на купівлю банку.

Якщо регулятор схвалить угоду, підприємець планує розвивати PINbank як роздрібний банк, орієнтований насамперед на малий і середній бізнес, а також на приватних клієнтів.

Що відомо про компанію "Автострада"

Компанія "Автострада" здобула широку відомість в Україні під час реалізації державної президентської програми "Велике будівництво", спрямованої на розвиток інфраструктури.

Сьогодні вона вважається одним із лідерів українського ринку дорожнього будівництва поряд із такими великими гравцями, як "Автомагістраль-Південь" та український підрозділ турецької компанії Onur.

За даними YouControl, за підсумками 2023 року виторг ТОВ "Група компаній "Автострада" склав 8,1 млрд грн, 2024 року – 10,8 млрд грн.

Максим Шкіль – власник холдингу MS Capital, до складу якого входять пʼять компаній. Зокрема, у сфері залізничної логістики – "Перша логістична компанія"; у дорожньо-мостовому будівництві – Група компаній "Автострада"; в агропромисловому комплексі – "Прилуцька аграрна компанія"; у сфері автодилерства – "Audi Центр Одеса Юг"; у видобутку та переробці граніту – "Бехівський гранітний карʼєр".

Про PINbank

У лютому 2026 року Національний банк України (НБУ) офіційно визнав PINbank неплатоспроможним. Причиною стали тривалі порушення вимог до капіталу (його розмір впав значно нижче нормативних 200 млн грн) та збиткова діяльність протягом 2025 року.

До повномасштабного вторгнення банк належав російському олігарху Євгену Гінеру. Через санкції актив був конфіскований у дохід держави, і у 2024 році понад 88% акцій перейшли у власність України (під управлінням Міністерства розвитку громад та територій).

Конфіскація 88,9% акцій у PINbank потребувала окремого рішення Вищого антикорупційного суду, яке й було ухвалено 27 лютого 2023 року та підтверджене Апеляційною палатою ВАКС 13 березня того ж року.

У січні 2024 року цю частку було передано Фонду державного майна, а 28 січня 2025 року повноваження з управління нею отримало Мінвідновлення.

PINbank має сім відділень у Києві, Львові та Харкові. Голова правління установи з січня 2020-го – Дмитро Золотько, колишній радник голови правління державного Укргазбанку.