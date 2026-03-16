Владелец "Автострады" хочет купить национализированный у россиянина PINbank

Владелец холдинга MS Capital (группа “Автострада”) Максим Шкиль заявил о планах приобрести национализированный у россиянина PINbank. Предприниматель уже предоставил необходимый пакет документов в Национальный банк Украины как физическое лицо.

Как пишет Delo.ua, об этом бизнесмен сообщил в комментарии изданию "Экономическая правда".

Основатель компании "Автострада" отметил, что готов инвестировать около $30 млн в развитие банковского направления в течение ближайших двух лет.

"У нас очень сильная команда, которая имеет глубокую экспертизу в этой сфере, план развития и понимания, что с этим делать. Поэтому, если будет умеренная цена, я готов инвестировать в это направление", - сообщил Шкиль.

Предприниматель также заверил в прозрачности происхождения своих средств, заявив, что все его доходы полностью официальны и могут быть подтверждены.

Согласно правилам, участвовать в конкурсе на покупку банка могут только те кандидаты, которые прошли предварительную квалификацию НБУ.

Регулятор проверяет их деловую репутацию и источники происхождения средств. Кроме того, потенциальные покупатели должны подать заявку на участие в конкурсе Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Конечный срок подачи заявок – 17 марта.

Школь уже подал в Национальный банк Украины документы как физическое лицо, чтобы принять участие в конкурсе на покупку банка.

Если регулятор одобрит сделку, предприниматель планирует развивать PINbank как розничный банк, ориентированный, прежде всего, на малый и средний бизнес, а также на частных клиентов.

Что известно о компании "Автострада"

Компания "Автострада" получила широкую ведомость в Украине во время реализации государственной президентской программы "Большое строительство", направленной на развитие инфраструктуры.

Сегодня она считается одним из лидеров украинского рынка дорожного строительства наряду с такими крупными игроками, как "Автомагистраль-Юг" и украинское подразделение турецкой компании Onur.

По данным YouControl, по итогам 2023 года выручка ООО "Группа компаний "Автострада" составила 8,1 млрд грн, в 2024 году - 10,8 млрд грн.

Максим Шкиль – владелец холдинга MS Capital, в состав которого входят пять компаний. В частности, в сфере железнодорожной логистики – "Первая логистическая компания"; в дорожно-мостовом строительстве – Группа компаний "Автострада"; в агропромышленном комплексе – "Прилуцкая аграрная компания"; в сфере автодилерства – "Audi Центр Одесса Юг"; в добыче и переработке гранита – "Беховский гранитный карьер".

О PINbank

В феврале 2026 года Национальный банк Украины официально признал PINbank неплатежеспособным. Причиной стали длительные нарушения требований к капиталу (его размер упал значительно ниже нормативных 200 млн. грн.) и убыточная деятельность в течение 2025 года.

До полномасштабного вторжения банк принадлежал российскому олигарху Евгению Гиннеру. Из-за санкций актив был конфискован в доход государства, и в 2024 году более 88% акций перешли в собственность Украины (под управлением Министерства развития общин и территорий).

Конфискация 88,9% акций в PINbank нуждалась в отдельном решении Высшего антикоррупционного суда, которое и было принято 27 февраля 2023 года и подтверждено Апелляционной палатой ВАКС 13 марта того же года.

В январе 2024 года эта доля была передана Фонду государственного имущества, а 28 января 2025 года полномочия по управлению ею получило Минвосстановление.

PINbank имеет семь отделений в Киеве, Львове и Харькове. Председатель правления учреждения с января 2020 – Дмитрий Золотько, бывший советник председателя правления государственного Укргазбанка.