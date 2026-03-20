Фонд гарантування вкладів оновив умови конкурсів з виведення Мотор-Банку та ПІН банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вніс зміни до умов відкритих конкурсів з метою виведення неплатоспроможного АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший інвестиційний банк" з ринку. Відповідні рішення виконавчої дирекції Фонду №288 та №289 були ухвалені 19 березня 2026 року.

Уточнення стосуються, зокрема, встановлення початкової вартості 100% акцій обох банків, визначення розміру гарантійного внеску в гривнях та іноземній валюті, додання реквізитів мультивалютного рахунку, а також уточнення вимог до конкурсних пропозицій та строків отримання погодження Антимонопольного комітету України і Національного банку на придбання банків.

Для Мотор-Банку початкова ціна 100% акцій визначена на рівні 172,68 млн грн, для Першого інвестиційного банку — 138,16 млн грн. Гарантійний внесок для участі у конкурсі варіюється від 20 до 40 млн грн у гривнях або еквівалентно у доларах США та євро, залежно від обраного способу виведення банку.

Зміни у правилах передбачають також порядок перерахунку різниці між запропонованою ціною активів і балансовою вартістю зобов’язань банку, можливість включення основних засобів та нематеріальних активів до реєстру майна, а також додаткові гарантії передачі всіх зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому або перехідному банку.

Зацікавленість у відкритих конкурсах уже виявили 11 потенційних інвесторів, з яких 9 розглядають можливість придбання банку в цілому. Конкурсні пропозиції можна подати до 24 березня 2026 року, а визначення переможців заплановано до 31 березня 2026 року.

Нагадаємо, 12 березня 2026 року ФГВФО розпочав виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних Мотор-Банку та Першого інвестиційного банку.

Ще у вересні 2024 року Україна стала власником 100% акцій АТ "Мотор-Банк”, які були конфісковані у підозрюваного в державній зраді експрезидента компанії “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва.

В свою чергу, конфіскація 88,9% акцій у ПІН Банк потребувала окремого рішення Вищого антикорупційного суду, яке й було ухвалено 27 лютого 2023 року та підтверджене Апеляційною палатою ВАКС 13 березня того ж року. У січні 2024 року цю частку було передано Фонду державного майна, а 28 січня 2025 року повноваження з управління нею отримало Мінвідновлення