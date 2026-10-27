Продаж активів приніс банкам-банкрутам майже 2,2 млрд грн: хто отримав найбільше коштів

За січень–вересень 2026 року до банків, які ліквідує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), надійшло 2,68 млрд грн. Майже 82% цієї суми — 2,19 млрд грн — забезпечив продаж активів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Ще 201,1 млн грн банки отримали від доходів за цінними паперами, 180,5 млн грн — від погашення кредитів, 20,9 млн грн — від оренди майна та 83,8 млн грн — з інших джерел.

Які банки отримали найбільше коштів

За підсумками трьох кварталів найбільші надходження зафіксували в "МР Банку" — 1,19 млрд грн і "Промінвестбанку" — 973 млн грн. Далі йдуть "Банк Січ" — 149,6 млн грн, "РВС Банк" — 92,7 млн грн та "Комінвестбанк" — 83,2 млн грн.

"Майже 82% усіх надходжень до банків, що ліквідуються, забезпечила реалізація активів. Водночас структура надходжень може варіюватися залежно від складу активів конкретного банку, можливостей їх реалізації та надходжень від погашення заборгованостей", — пояснила фінансова директорка ФГВФО Олена Нужненко.

На що спрямовують отримані кошти

Як пояснили у Фонді, гроші від продажу майна та управління активами банків, що ліквідуються, використовують для задоволення вимог кредиторів. Виплати здійснюють у черговості, визначеній статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадаємо, у липні 2026 року до банків під управлінням Фонду гарантування вкладів надійшло 152,7 млн грн, більшу частину з яких забезпечив продаж активів. Лідером за залученими фінансами став АТ "Банк Січ" із результатом у 102,4 млн грн.