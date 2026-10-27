RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,54

+0,34

EUR

50,95

+0,38

Готівковий курс:

USD

46,26

45,93

EUR

51,70

51,35

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Продаж активів приніс банкам-банкрутам майже 2,2 млрд грн: хто отримав найбільше коштів

гривні
Майже 82% надходжень банків-банкрутів забезпечив продаж активів / Shutterstock

За січень–вересень 2026 року до банків, які ліквідує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), надійшло 2,68 млрд грн. Майже 82% цієї суми — 2,19 млрд грн — забезпечив продаж активів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Ще 201,1 млн грн банки отримали від доходів за цінними паперами, 180,5 млн грн від погашення кредитів, 20,9 млн грн від оренди майна та 83,8 млн грн з інших джерел.

Які банки отримали найбільше коштів

За підсумками трьох кварталів найбільші надходження зафіксували в "МР Банку" — 1,19 млрд грн і "Промінвестбанку" — 973 млн грн. Далі йдуть "Банк Січ" — 149,6 млн грн, "РВС Банк" — 92,7 млн грн та "Комінвестбанк" — 83,2 млн грн.

Фото 2 — Продаж активів приніс банкам-банкрутам майже 2,2 млрд грн: хто отримав найбільше коштів

"Майже 82% усіх надходжень до банків, що ліквідуються, забезпечила реалізація активів. Водночас структура надходжень може варіюватися залежно від складу активів конкретного банку, можливостей їх реалізації та надходжень від погашення заборгованостей", пояснила фінансова директорка ФГВФО Олена Нужненко.

На що спрямовують отримані кошти

Як пояснили у Фонді, гроші від продажу майна та управління активами банків, що ліквідуються, використовують для задоволення вимог кредиторів. Виплати здійснюють у черговості, визначеній статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадаємо, у липні 2026 року до банків під управлінням Фонду гарантування вкладів надійшло 152,7 млн грн, більшу частину з яких забезпечив продаж активів. Лідером за залученими фінансами став АТ "Банк Січ" із результатом у 102,4 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності