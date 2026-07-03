Як оформити іпотеку за програмою "єОселя": покрокова інструкція для тих, хто хоче придбати власне житло

Державна програма "єОселя" залишається одним із небагатьох способів придбати власне житло на пільгових умовах. Для окремих категорій громадян ставка за кредитом становить лише 3% річних протягом перших десяти років, а оформити іпотеку можна на строк до 20 років. Для порівняння – за стандартними банківськими програмами ставки коливаються в межах 14-18%. Відповідно, квартира за $60 тис. буде коштувати до 12 тис. грн щомісячних виплат за “єОселею”, і щонайменше 25 тис. грн за звичайною банківською іпотекою. Розповідаємо, хто може скористатися програмою, які документи потрібні та як проходить процес отримання кредиту.

Хто може скористатись програмою “єОселя”

Скористатися програмою можуть громадяни, які не належать до таких категорій: (вони перераховані в додатку “Дія”):

особа, яка отримувала компенсацію на житло від органів державної або місцевої влади;

особа, яка отримувала допомогу як родина загиблих Захисників України;

особа під санкціями, має судимості за злочини проти основ національної безпеки України, є членом родини чи спадкоємцем таких осіб;

особа, яка має чинні договори державної іпотеки, в тому числі такої, що вже виплачена.

“єОселя” створювалась, щоб допомогти насамперед представникам бюджетних професій. Тому найвигідніші умови кредитування мають наступні категорії: педагоги, медичні працівники, науковці, військовослужбовці, правоохоронці та рятувальники.

Для них ставка становить 3% річних протягом перших десяти років, а потім – 6% ще протягом десяти років. Перший внесок – від 20% вартості житла, а для позичальників віком до 25 років – від 10%.

Кредит надається лише за умови відсутності власного житла або недостатньої площі проживання на кількість членів родини.

Так, для оформлення іпотеки житлова площа позичальника не повинна перевищувати 52,5 кв. м. та плюс 21 кв. м. на кожного наступного члена сім’ї.

Подача заяви через “Дію”

Для початку достатньо зайти в додаток, знайти в послугах (сервісах) вкладку “єОселя” і виконувати інструкції на екрані. Система попросить вказати сімейний стан, місце роботи, рівень доходу, наявність поручителів та суму першого внеску. Згодом система сформує попереднє рішення.

Після схвалення заявки акредитовані банки надсилають потенційному позичальнику попередні кредитні пропозиції. У повідомленні зазначається орієнтовна сума кредиту та банк, що готовий фінансувати покупку.

"Рішення банків з'являються безпосередньо у "Дії". Однак це лише попереднє погодження. Остаточне рішення ухвалюється після вибору квартири та подання повного пакету документів”, – пояснює Катерина Личана, начальниця управління по роботі з партнерами Глобус Банку.

Чи достатньо заробляє клієнт?

Для визначення платоспроможності позичальника банк може взяти до уваги сукупний дохід всієї його родини. У випадку, якщо позичальник ще не створив власної родини, поручителями можуть виступити його батьки – тож до уваги беруть їхній дохід, наприклад, якщо молодий вчитель наразі не в змозі купити собі житло.

Важливо мати кошти на перший внесок – найбільший з усіх обов’язкових платежів.

“Якщо сукупний місячний дохід родини з 2-х осіб становить від 40 тис. грн і така родина готова внести мінімальний перший внесок у розмірі від 20%, то акредитовані в “єОселі” банки не відмовлять у кредиті, а надана сума буде достатньою, щоб придбати оселю за ціною від 2,1 млн грн”, – запевняє Катерина Личана, начальниця управління по роботі з партнерами Глобус Банку.

Так, середня сума кредиту становить 1,65 млн грн, і за такої суми максимальний платіж у перший місяць становитиме 11 тис. грн.

Вибір квартири

Після попереднього погодження позичальник має 30 днів, щоб знайти житло. Це може бути квартира на первинному або вторинному ринку. В деяких випадках можна також придбати приватний будинок.

Для житла на вторинному ринку діють обмеження щодо віку будинку. Залежно від категорії позичальника та місця розташування нерухомості будинок має бути введений в експлуатацію не більше ніж 3 або 10 років тому залежно від категорії позичальника та територіального розміщення нерухомості.

За словами банкірки, обрати квартиру на первинному ринку значно простіше. Перелік акредитованих об’єктів розташований на сайтах обраного позичальником банку та ПрАТ “Українська фінансова житлова компанія” (“Укрфінжитло”), яка є оператором програми “єОселя”.

Необхідно звернутись до забудовника і за його допомогою підібрати оселю за площею, плануванням і навіть обрати бажаний поверх.

Акредитовані банки залежно від обставин найчастіше готові надати кредити на суму до 2 млн грн, що разом із першим внеском (умовно 20%) відповідає ринковій вартості квартири в новобудові площею від 40 до 50 квадратних метрів.

Згідно з програмою “єОселя” загальна площа квартири, на яку можна отримати кредит, становить не більш як 52,5 кв. м. загальної площі та додатково 21 кв. м. на кожного наступного члена сім’ї.

“Але, якщо в родини молодого вчителя чи лікаря є вагомі заощадження та є бажання придбати квартиру для майбутньої великої родини, то це можна здійснити через більший початковий внесок”, – розповіла Катерина Личана.

На що звернути увагу перед оформленням іпотеки за програмою "єОселя"

1. Кредитна історія.

Одним із перших факторів, який оцінює банк, є кредитна дисципліна позичальника. Якщо раніше були прострочення за кредитами чи іншими фінансовими зобов'язаннями, це може вплинути на рішення щодо видачі іпотеки. Тому варто переконатися, що всі попередні кредити погашені або обслуговуються без прострочень.

2. Документи, що підтверджують доходи.

Банк аналізує платоспроможність позичальника, тому необхідно заздалегідь зібрати документи, що підтверджують офіційний дохід. Якщо до розрахунку залучаються доходи чоловіка, дружини або поручителів, знадобляться й документи щодо їхніх заробітків.

Експерти радять не приховувати жодних джерел офіційного доходу, адже саме сукупний сімейний дохід часто дозволяє отримати більшу суму кредиту.

3. Варто визначитись із реальними можливостями щодо першого внеску.

Хоча мінімальний перший внесок для більшості учасників програми становить 20%, а для молоді до 25 років – 10%, більший власний внесок має низку переваг. По-перше, він дозволяє придбати дорожче або просторіше житло. По-друге, зменшується сума кредиту, а відповідно – і щомісячний платіж.

4. Заздалегідь визначитись із житлом.

Після попереднього схвалення заявки позичальник має лише 30 днів, щоб обрати квартиру та завершити оформлення кредиту. Тому експерти рекомендують ще до подання заявки проаналізувати ринок, визначити бажаний район, бюджет, площу житла та кілька альтернативних варіантів.

Це особливо актуально для новобудов, де популярні квартири можуть швидко продаватися.

5. Перевірити акредитацію забудовника.

Якщо планується придбання квартири на первинному ринку, необхідно переконатися, що житловий комплекс акредитований банком та оператором програми "єОселя". Це можна зробити на сайтах банків-учасників або ПрАТ "Укрфінжитло".

Акредитація означає, що банк уже перевірив забудовника та документацію на об'єкт, що значно спрощує процедуру отримання кредиту і знижує ризики для покупця.

6. Оцінка майбутніх витрат.

Фахівці радять враховувати не лише щомісячний платіж за кредитом. Після придбання квартири власник нестиме й інші витрати: оформлення угоди, страхування (якщо воно передбачене умовами банку), ремонт, меблювання, комунальні платежі та утримання житла.

Саме тому комфортним вважається такий рівень кредитного навантаження, за якого після сплати іпотеки у сім'ї залишаються кошти на повсякденні витрати та формування фінансової "подушки безпеки".

Такий комплексний підхід допоможе не лише успішно отримати кредит за програмою "єОселя", а й зробить виплату іпотеки комфортною протягом усього строку кредитування.

Довідка про “єОселю”:

Реальна річна відсоткова ставка за програмою “єОселя” для пільгових категорій громадян становить 4,34%. Її розраховано з урахуванням компенсаційної ставки: 3% – протягом перших 10 років, 6% – починаючи з 11-го року кредитування. Розрахунок зроблено для прикладу кредиту строком на 20 років із власним внеском 20% та сумою кредиту 1 650 000 грн, з урахуванням витрат на додаткові й супутні послуги третіх осіб. Фактична ставка може відрізнятися від орієнтовної, в залежності від вартості об’єкта нерухомості та пов’язаних витрат.

Довідка про загальне іпотечне кредитування

У 2006-2021 роках середньозважена ставка за іпотекою в Україні коливалася в межах від 11,8% до 20,6%. Середнє значення за цей період склало 16,2%.

Найвищий рівень ставки – 20,6% – було зафіксовано у 2009 році, на тлі економічної кризи, високої інфляції та стрімкого зростання курсу долара.

У 2015-2016 роках ринок демонстрував спроби стабілізації: середньозважені ставки знизилися до 11,8%-12,4%. Уже у 2017-му через валютні обмеження та переведення кредитів у гривню ставка знову зросла – до 17,4%.

Прорив стався після 2022 року, коли було запущено державну програму “єОселя” зі ставками 3-7% річних.

У 2022 році середньозважена іпотечна ставка впала до 8,6%, у 2023 – до 9,4%, а в 2024 – до 8,8%.