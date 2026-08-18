Нові тарифи Трампа: Канада поспішає підписати угоду до ночі, щоб уникнути 50% мит

Канада поспішає укласти торговельну угоду з адміністрацією Дональда Трампа до опівночі вівторка, щоб відвернути запровадження 50% мит на свій експорт.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Канадські урядовці Дженіс Шаретт та Домінік Леблан провели інтенсивні переговори з американськими колегами. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні назвав консультації напруженими, а також провів пряму розмову з Трампом, за яким залишається остаточне рішення.

Автомобільний глухий кут

Ключовим розходженням залишається мито на американські автомобілі, яке в Канаді становить 25%. США відмовляються знижувати тариф нижче 15%, тоді як Оттава наполягає на більших поступках через тісну інтеграцію автопрому.

Якщо сторони не дійдуть згоди, новий 50% тариф почне діяти о 00:01 середи, 19 серпня, за вашингтонським часом.

Він торкнеться канадського імпорту до США на суму близько 20 мільярдів доларів, зокрема молочної продукції, алкоголю та хокейного спорядження. Це складає 5% від загального експорту Канади до США.

Для відвернення мит США вимагають скасувати канадські відповідні заходи, зокрема заборону на імпорт американського алкоголю в низці провінцій. У свою чергу Оттава вимагає знизити мита на алюміній, сталь та деревину.

Економічні ризики

Напруженість у торгівлі вже вдарила по дипломатичних відносинах і туризму. Чіткі поступки блокують регіональні лідери: прем'єр Онтаріо Дуг Форд відмовляється знімати заборону на американський алкоголь без суттєвих послаблень для промисловості регіону.

Водночас 77% канадців підтримують збереження цієї заборони.

Нагадаємо, в липні президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на широкий спектр товарів, що імпортуються з Канади. У Білому домі це рішення пояснюють відповіддю на нерівне ставлення до американських автомобілів, молочної продукції та алкоголю.

Нові мита доповнять уже чинні бар'єри: від 15% до 50% на канадську сталь, алюміній і мідь, 35% на пиломатеріали м'яких порід та 25% на неамериканські автозапчастини.