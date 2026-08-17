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Українська ракета плюс європейські радари: як буде влаштована Freyja

Майбутня система протиракетної оборони Freyja
Головним архітектором та інтегратором Freyja виступає українська Fire Point. Фото: Weibel Scientific

Майбутня система протиракетної оборони Freyja має поєднати український перехоплювач FP-7.X і пускові установки Fire Point із європейськими радарами, сенсорами, засобами наведення, захищеним зв'язком та командною системою.

Про це йдеться у статті Delo.ua "Ракети втричі дешевші за Patriot: хто профінансує для України європейську протиракетну програму Freyja".

Головним архітектором та інтегратором Freyja виступає українська Fire Point. Компанія розробляє ракету FP-7.X, пускову установку та частину систем управління, тоді як європейські партнери мають забезпечити комплекс радарами, електронікою наведення та командно-штабними рішеннями.

"Ми зараз її допрацьовуємо. В інших є радари та інші критичні компоненти. Тому важливо справді об'єднати зусилля", — пояснював президент Володимир Зеленський.

Freyja будують як модульну систему

Freyja має працювати за принципом відкритої архітектури. Це означає, що країни-учасниці зможуть комбінувати сумісні компоненти різних виробників без необхідності повністю перебудовувати комплекс.

Наприклад, до системи потенційно можуть інтегрувати радари данської Weibel Scientific, шведської Saab або німецької Hensoldt.

Найбільш конкретною домовленістю наразі є меморандум Fire Point і Hensoldt. Він передбачає співпрацю у сфері радарів, зокрема TRML-4D, однак ще не є контрактом на закупівлю серійних комплексів.

Загалом до формування майбутньої архітектури Freyja вже залучали представників 12 оборонних компаній: Fire Point, Kongsberg, Thales, Safran, MBDA, Eurosam, Saab, Diehl Defence, Weibel Scientific, Hensoldt, Sener та Leonardo.

Україна контролюватиме ключову частину системи

Fire Point також пропонує, щоб вихідний код і протоколи управління контролювали самі учасники коаліції, а не один приватний виробник.

Такий підхід має зменшити залежність від конкретного постачальника програмного забезпечення, оновлень і компонентів та спростити подальшу модернізацію системи.

Водночас відкрита архітектура Freyja поки залишається концепцією майбутнього комплексу. Її ще потрібно підтвердити практичною інтеграцією радарів, командних систем і самого перехоплювача.

Перше випробування з перехопленням балістичної мішені очікується приблизно у липні 2027 року. До цього FP-7.X вже виконала керований маневрений політ, але повноцінного перехоплення балістичної цілі ще не проводила.

Нагадаємо, до українсько-європейської антибалістичної програми вже долучилися 12 провідних оборонних компаній.

Автор:
Алік Сахно

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