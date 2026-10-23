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Мережа м'ясних магазинів ховала прибутки через 130 ФОПів: державі вже повернули 23,5 млн грн

несплата податків, справа БЕБ
Детективи БЕБ викрили схему дроблення бізнесу через 130 ФОП / БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили схему ухилення від сплати податків у мережі магазинів м'ясної продукції. За результатами розслідування до державного бюджету повернули понад 23,5 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Бюро.

Як працювала схема

За версією слідства, компанія продавала ФОПам м’ясну продукцію та супутні товари за цінами на 5–30% нижчими за ті, за якими їх надалі купували споживачі в магазинах. Роздрібні продажі оформлювали від імені підприємців, тож частина доходів обліковувалася не в товаристві.

Слідчі встановили, що ФОПи не вели самостійної діяльності та не визначали, які товари закуповувати й продавати. Суму несплачених податків у 23,5 млн грн підтвердила судова економічна експертиза.

Що зі справою

Головному бухгалтеру товариства повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування збитки відшкодували повністю. Матеріали провадження передали до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України. Остаточне рішення ухвалюватиме суд.

Раніше повідомлялося, що до державного бюджету повернуто понад 51,5 млн грн податку на додану вартість, які приховувала мережа магазинів секонд-хендів.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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