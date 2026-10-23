Сеть мясных магазинов прятала доходы через 130 ФЛП: государству уже вернули 23,5 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в сети магазинов мясной продукции. По результатам расследования в государственный бюджет вернули более 23,5 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Бюро.

Как работала схема

По версии следствия, компания продавала ФЛП мясную продукцию и сопутствующие товары по ценам на 5–30% ниже тех , по которым их в дальнейшем покупали потребители в магазинах. Розничные продажи оформляли от имени предпринимателей, так что часть доходов учитывалась не в обществе.

Следователи установили, что ФЛП не вели самостоятельной деятельности и не определяли, какие товары закупать и продавать. Сумму неуплаченных налогов в 23,5 млн. грн. подтвердила судебная экономическая экспертиза.

Что с делом

Главному бухгалтеру общества сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования ущерб возместили полностью. Материалы производства передали в суд с ходатайством об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности по ч . 4 ст. 212 УК Украины. Окончательное решение будет приниматься судом.

Ранее сообщалось, что в государственный бюджет возвращено более 51,5 млн грн налога на добавленную стоимость, которые скрывала сеть магазинов секонд-хендов.