Nestlé скорочує асортимент у Києві: компанія назвала причину

Nestlé тимчасово скорочує асортимент товарів у Києві через проблеми з логістикою. Компанія зосередиться на найпопулярніших позиціях, тоді як поставки другорядних товарів будуть обмежені.

Як пише Dilo, про це повідомив генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові Роман Янович в інтерв’ю NV Бізнес.

За його словами, повний асортимент товарів наразі доставляти до Києва складно. Тому компанія зосереджується на найпопулярніших позиціях, які мають постійно залишатися на полицях магазинів.

"Широкого асортименту товарів у Києві тимчасово не буде. Повний асортимент завозити в таких умовах неможливо. Усі виробники фокусуватимуться на основних товарних позиціях, щоб забезпечити хоча б базову наявність товарів на полицях", — пояснив Янович.

Проблеми з логістикою

Гендиректор Nestlé нагадав, що майже всі торговельні мережі втратили свої розподільчі центри в Києві. Раніше виробники доставляли великі партії продукції на такі склади, звідки товари вже розвозили по магазинах.

Тепер торговельні мережі просять постачальників доставляти продукцію безпосередньо до магазинів. Однак така схема створює додаткове навантаження на логістику.

За словами Яновича, якщо десятки виробників одночасно почнуть привозити невеликі партії товарів до кожного магазину власним транспортом, це може спричинити логістичний колапс.

Тому у Nestlé розглядають кілька варіантів вирішення проблеми. Зокрема, компанія може працювати через дистриб’ютора, який консолідуватиме продукцію різних виробників і доставлятиме її одним транспортом.

Коли Nestlé поверне повний асортимент

Наразі компанія свідомо скорочує виробництво та поставки другорядних товарних позицій, щоб забезпечити стабільну наявність основної продукції.

"Тільки-но ситуація стабілізується, ми повернемо другорядні позиції на полиці", — заявив Янович.

Точних термінів повернення повного асортименту в Nestlé поки не називають. Це пов’язано з постійними атаками на складську інфраструктуру.

За словами гендиректора компанії, першочергове завдання зараз — забезпечити споживачів товарами основних категорій. Після стабілізації логістики Nestlé планує поступово відновлювати ширший асортимент.

Nestlé випускає каву, кондитерські вироби, дитяче харчування та корми для тварин, а в портфелі компанії – бренди Nescafe, Nestea, Purina, Maggi, KitKat, NAN та інші.

Зауважимо, Nestle продовжує інвестувати в Україну і влітку 2025 року у селі Смолигів Волинської області розпочала виробництво на новій харчовій фабриці, завершивши реалізацію інвестиційного проєкту, оголошеного у 2022 році. Першу виробничу лінію запущено після дворічної підготовки, на що компанія спрямувала 40 мільйонів швейцарських франків.

Україна втратила половину складів

Як розповів співвласник мереж EVA і Varus Руслан Шостак. від початку війни в Україні знищено 2,1 млн кв. м складів класу А і Б+. Із них 1,5 млн - в Київській області. Причому 900 тисяч кв. м знищено від початку 2026 року. На початок війни кількість українських складів оцінювалася десь на рівні 4,2 млн кв. м класу А і Б. Також від початку війни введено в експлуатацію ще 800 тис. кв. м.

Разом в Україні було 5 млн кв.м складських площ. Знищено 2,1 млн кв.м. А залишилося приблизно 2,9 млн кв.м. Тобто практично 50% вищих класів.

Шостак вважає, що якщо врахувати складські приміщення великих підприємств по всій країні, це додасть ще десятки мільйонів квадратних метрів різних класів. Він підкреслив, що за такої інтенсивності Росії знадобляться десятиліття, щоб знищити 90% українських складів, за умови, що вони взагалі не будуть відновлюватися в Україні.