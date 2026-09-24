Nestlé сокращает ассортимент в Киеве: компания назвала причину

Nestlé временно сокращает ассортимент товаров в Киеве из-за проблем с логистикой. Компания сосредоточится на самых популярных позициях, в то время как поставки второстепенных товаров будут ограничены.

Об этом сообщил генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове Роман Янович в интервью NV Бизнес.

По его словам, полный ассортимент товаров доставлять в Киев сложно. Поэтому компания сосредотачивается на самых популярных позициях, которые должны оставаться на полках магазинов.

"Широкого ассортимента товаров в Киеве временно не будет. Полный ассортимент завозить в таких условиях невозможно. Все производители будут фокусироваться на основных товарных позициях, чтобы обеспечить хотя бы базовое наличие товаров на полках", - пояснил Янович.

Проблемы с логистикой

Гендиректор Nestlé напомнил, что почти все торговые сети лишились своих распределительных центров в Киеве. Раньше производители доставляли крупные партии продукции на такие склады, откуда товары уже развозили по магазинам.

Теперь торговые сети просят поставщиков доставлять продукцию непосредственно в магазины. Однако такая схема создает дополнительную нагрузку на логистику.

По словам Яновича, если десятки производителей одновременно начнут привозить небольшие партии товаров в каждый магазин собственным транспортом, это может повлечь за собой логистический коллапс.

Поэтому у Nestlé рассматривают несколько вариантов решения проблемы. В частности, компания может работать через дистрибьютора, который будет консолидировать продукцию разных производителей и доставлять ее одним транспортом.

Когда Nestlé вернет полный ассортимент

В настоящее время компания сознательно сокращает производство и поставку второстепенных товарных позиций, чтобы обеспечить стабильное наличие основной продукции.

"Как только ситуация стабилизируется, мы вернем второстепенные позиции на полки", — заявил Янович.

Точных сроков возвращения полного ассортимента в Nestlé пока не называют. Это связано с постоянными атаками на складскую инфраструктуру.

По словам гендиректора компании, первоочередная задача сейчас – обеспечить потребителей товарами основных категорий. После стабилизации логистики Nestlé планирует постепенно восстанавливать более широкий ассортимент.

Nestlé производит кофе, кондитерские изделия, детское питание и корма для животных, а в портфеле компании – бренды Nescafe, Nestea, Purina, Maggi, KitKat, NAN и другие.

Напомним, Nestle продолжает инвестировать в Украину и летом 2025 года в селе Смолыгов Волынской области начала производство на новой пищевой фабрике, завершив реализацию инвестиционного проекта, объявленного в 2022 году. Первая производственная линия запущена после двухлетней подготовки, на что компания направила 40 миллионов швейцарских франков.

Украина потеряла половину складов

Как рассказал совладелец сетей EVA и Varus Руслан Шостак. с начала войны в Украине уничтожено 2,1 млн. кв. м складов класса А и Б+. Из них 1,5 млн – в Киевской области. Причем 900 тысяч кв. м уничтожено с начала 2026 года. К началу войны количество украинских составов оценивалось где-то на уровне 4,2 млн кв. м класса А и Б. Также с начала войны введено в эксплуатацию еще 800 тыс. кв. м.

Итого в Украине было 5 млн кв.м складских площадей. Уничтожено 2,1 млн. кв.м. А осталось около 2,9 млн кв.м. То есть практически 50% высших классов.

Шостак считает, что если учесть складские помещения крупных предприятий по всей стране, это прибавит еще десятки миллионов квадратных метров разных классов. Он подчеркнул, что при такой интенсивности России понадобятся десятилетия, чтобы уничтожить 90% украинских складов при условии, что они вообще не будут восстанавливаться в Украине.