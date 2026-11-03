Пауза до весни: відома мережа ресторанів у Києві припиняє власну доставку страв

Tarantino family призупиняє власну доставку з ресторанів мережі. Пауза триватиме до весни. Заклади продовжать працювати, а клієнти можуть замовляти страви із самовивозом.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба мережі.

"Ми змушені призупинити роботу нашої доставки. Але не поспішайте сумувати – це не обов’язково прощання назавжди! Можливо, вже навесні ми знову зустрінемося, щоб тішити вас улюбленими стравами", – повяснили в компанії.

У мережі уточнили, що ресторани й надалі прийматимуть замовлення. Забрати їжу можна буде самостійно безпосередньо в закладах.

Як працювала доставка

За даними Tarantino family, до призупинення сервісу доставка замовлень вартістю від 500 до 799 грн коштувала 50 грн. Замовлення від 800 грн доставляли безкоштовно.

За першого замовлення на суму від 5000 грн клієнт мав внести передоплату в розмірі 50% або повністю оплатити його онлайн.

Доставку за межі Києва погоджували з оператором кол-центру. Зазвичай замовлення в межах столиці привозили протягом 60 хвилин, а за високого навантаження час очікування міг збільшуватися до 90 хвилин.

Про Tarantino family

TARANTINO family — українська ресторанна мережа, яка об'єднує заклади з різними кулінарними концепціями. До неї входять ресторани італійської кухні "Рукола", "Буффаліно" та Spezzo; грузинської кухні — "Хачапурі та Вино"; американської кухні з акцентом на піцу — "Папа Джон"; японської кухні, зокрема суші, — "Муракамі"; української кухні — "Market Plaza".

Нагадаємо, за вересень та жовтень 2026 року у Києві закрилося чи призупинило роботу більше 20-ти ресторанів. Власники закладів опинилися перед низкою критичних викликів: стрімке падіння платоспроможного попиту, падіння відвідуваності, витрати на енергообладнання та пальне