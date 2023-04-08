Слитый в сеть "план контрнаступления" - фейк и спецоперация РФ, - разведка

Слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВСУ – подделка и спецоперация российских спецслужб.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информации явно собрана из открытых источников", – отметил он.

Представитель ГУР МО также предположил, что россияне могли подделать документы, чтобы сорвать или замедлить западную помощь Украине.

Говоря о нуждах украинской армии, он заметил, что эта тема много обсуждалась на всех уровнях:

"Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное – будем ждать официальных комментариев. Но украинскому обществу нет оснований переживать", – подчеркнул Юсов.

Он добавил, что контрнаступление будет, и главные планы враг увидит и почувствует на поле боя.

Напомним, ранее газета The New York Times написала, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в Telegram и Twitter. В Офисе президента считают эту информацию фейком России.

В то же время российские пропагандисты с тревогой отреагировали на утечку "секретных военных документов" в США о войне в Украине, что увеличило страх и панические настроения по поводу перспективы будущих украинских контрнаступлений в российском информационном пространстве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что звучащие заявления о возможном контрнаступлении украинских войск в ближайшее время могут "не совсем соответствовать" действительности, а достоверной информацией об этом владеет лишь несколько человек.