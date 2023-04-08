Злитий в мережу "план контрнаступу" – фейк і спецоперація РФ, - розвідка

Злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗСУ – підробка та спецоперація російських спецслужб.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформації явно зібрана з відкритих джерел", - зазначив він.

Представник ГУР МО також припустив, що росіяни могли підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні.

Говорячи про потреби української армії, він зауважив, що ця тема багато обговорювалась на всіх рівнях:

"Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше – будемо чекати офіційних коментарів. Але українському суспільству немає підстав переживати", – підкреслив Юсов.

Він додав, що контрнаступ буде, і головні плани ворог побачить і відчує на полі бою.

Нагадаємо, раніше газета The New York Times написала, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в Telegram та Twitter. В Офісі президанта вважають цю інформацію фейком Росії.

У той же час російські пропагандисти з тривогою відреагували на витік "секретних військових документів" у США про війну в Україні, що збільшило страх та панічні настрої щодо перспективи майбутніх українських контрнаступів у російському інформаційному просторі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зауважує, що заяви, які лунають щодо можливого контрнаступу українських військ найближчим часом, можуть "не зовсім відповідати" дійсності, а достовірною інформацією про це володіє лише декілька осіб.