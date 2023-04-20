В Минобороны рассказали о методах "военно-патриотического воспитания" детей на оккупированных территориях

Российские оккупанты усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии на временно оккупированных территориях Украины. Наибольшее внимание уделяется молодежи.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, рашисты начали мощную пропагандистскую кампанию по добровольному отправлению школьников с временно оккупированных украинских территорий в специально оборудованные лагеря во временно оккупированном Крыму.

"В указанных лагерях предполагается проживание детей в спартанских условиях и проведение с ними интенсивных мероприятий так называемого "военно-патриотического воспитания" под руководством военнослужащих Вооруженных сил РФ", - отметила она.

Маляр добавила, что российские оккупационные администрации угрожают родителям, которые отказываются отправлять своих детей в такие лагеря, так как скоро всех школьников будут отправлять в указанные лагеря в принудительном порядке.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российская пропаганда создала очередную "методичку", которую пытается выдать за украинскую и распространить среди украинских журналистов.