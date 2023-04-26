В Минобороны объяснили, зачем РФ свозит на оккупированные территории переселенцев из российской глубинки

Рашисты переселяют значительное количество лиц разных национальностей из отдаленных регионов России на временно оккупированные территории Украины. Таким образом, они пытаются повлиять на изменение этнического состава населения в захваченных районах.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, наиболее активно подобные мероприятия проводятся в Луганской области. В частности, туда свозят из России представителей малоимущих слоев населения.

"Переселенцам из России на временно оккупированной территории Украины всячески способствуют местные российские оккупационные администрации, обеспечивающие немедленное размещение прибывших семей, трудоустройство, предоставление доступных (льготных) кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса и т.д.", - отметила она.

В то же время Маляр подчеркнула, что местных жителей временно оккупированной территории Украины, особенно подозреваемых в проукраинской позиции, российские оккупанты под различными предлогами продолжают депортировать в РФ.

"Таким образом, противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях", - пояснила она.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии на временно оккупированных территориях Украины. Наибольшее внимание уделяется молодежи.