В Минобороны призвали не сообщать о смерти военного до официального сообщения

В Министерстве обороны просят украинцев не сообщать о гибели военнослужащих раньше, чем об этом сообщат официально.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из Интернета. В ВСУ есть порядок оповещения родственников о гибели военнослужащего. Правом сообщать эту информацию наделены ТЦК СП. Не командиры, не сослуживцы, не официальные страницы бригад и т.д.", - отметила она.

Маляр подчеркнула, что работники ТЦК СП имеют опыт и специально обучены таким коммуникациям.

"Если тело не найдено, тогда семье сообщается, что военнослужащий пропал без вести при определенных обстоятельствах. Такой военнослужащий в учете будет со статусом "без вести пропавший". А вот когда найдено и идентифицировано тело, тогда сообщается о гибели", - сообщила заместитель министра.

По ее словам, уже был случай, когда свидетели видели гибель, но тело не обнаружили. Впоследствии военнослужащий оказался жив.

"Просьба ко всем в публичных коммуникациях о гибели, из уважения к родственникам, соблюдать простые правила: сообщать публично после того, как ТЦК СП сообщит родственникам о гибели или пропаже без вести; сообщать корректно статус - "погибший" или "без вести пропавший", - добавила Моляр.

Напомним, ранее Маляр рассказала, что российские оккупанты запугивают украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, чтобы заставить их эвакуироваться в Россию или Крым.