Оккупанты запугивают украинцев контрнаступлением ВСУ: в Минобороны объяснили цель этих выдумок

Российские оккупанты запугивают украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, чтобы заставить их эвакуироваться в Россию или Крым.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Враг распространяет ложную информацию о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Таким образом российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и на временно оккупированную территорию АР Крым якобы во избежание карательных мер со стороны украинской власти", - отметила она.

При этом, по ее словам, командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории АР Крым организовало принудительное привлечение эвакуированных к выполнению тяжелых работ по оборудованию инженерно-фортификационных сооружений под наблюдением вооруженных российских военнослужащих.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российская пропаганда создала очередную "методичку", которую пытается выдать за украинскую и распространить среди украинских журналистов.