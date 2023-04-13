Окупанти залякують українців контрнаступом ЗСУ: у Міноборони пояснили мету цих вигадок

Російські окупанти залякують українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, щоб змусити їх евакуюватись до Росії або Криму.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ворог поширює неправдиву інформацію про нібито негативні наслідки повернення української влади у результаті контрнаступу Збройних Сил України. У такий спосіб російські окупаційні адміністрації спонукають населення окремих районів Запорізької та Херсонської областей терміново евакуйовуватися до так званих безпечних регіонів РФ і тимчасово окупованої території АР Крим нібито для уникнення каральних заходів з боку української влади", - зазначила вона.

При цьому, за її словами, командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території АР Крим організувало примусове залучення евакуйованих до виконання найважчих робіт з обладнання інженерно-фортифікаційних споруд під наглядом озброєних російських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російська пропаганда створила чергову "методичку", яку намагається видати за українську та поширити серед українських журналістві.