"Это должны смотреть прокуроры". У Минобороны просят не распространять видео казни украинского военного

В Министерстве обороны призвали не распространять видео казни украинского военного российскими оккупантами и воздержаться от предположений о личности погибшего.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она заверила, что с первых минут появления видео все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово, чтобы идентифицировать военных преступников.

"Мы делаем все, чтобы узнать погибшего. Всем нам важно понимать — идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений по поводу личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его", - подчеркнула Маляр.

Кроме того, она призвала остановить распространение этого видео, а также любых подобных видеокадров.

"Теперь, когда уже все увидели - это должны смотреть прокуроры и Международный суд. Помните, враг хочет нас запугать. Хочет сделать нас слабее. Но все, что он получит в ответ - нашу ярость и полный разгром оккупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору", - добавила заместитель министра.

Напомним, в марте в сети появилось видео, на котором россияне расстреляли украинского военнопленного. Это произошло после его слов "Слава Украине!". Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что это был снайпер бригады ТРО Александр Мациевский.

11 апреля появилось другое видео со зверствами со стороны российских оккупантов – они отрезали голову украинскому пленному. СБУ начала досудебное расследование этого военного преступления.

В свою очередь CNN сообщил об еще одном видео с обезглавленными телами двух украинских военных. Журналисты отметили, что одна запись, возможно, была сделана совсем недавно, а вторая выглядит так, будто была снята летом.