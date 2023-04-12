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В ЕС пообещали наказать виновных в казни украинского пленного, ООН отреагировала на преступление

В ЕС пообещали наказать виновных в казни украинского пленного, ООН отреагировала на преступление

Евросоюз и ООН отреагировали на казнь россиянами украинского военнопленного, пообещав привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

"У нас нет больше информации о подлинности видео. Однако если она подтвердится, это будет еще одним жестоким напоминанием о бесчеловечной природе российской агрессии", - сказала представительница внешнеполитического ведомства ЕС Набила Масрали.

ООН заявила, что шокирована страшными видеозаписями. В своем заявлении Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, являющаяся частью Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), отметила, что очевидные казни "не являются единичным случаем".

"В последних отчетах миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных против военнопленных. Последние инциденты также должны быть должным образом расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении ООН.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины просит Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений, совершенных гражданами РФ на территории Украины.

Автор:
Михаил Шилин