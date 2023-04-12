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В ЕС пообещали наказать виновных в казни украинского пленного, ООН отреагировала на преступление
Евросоюз и ООН отреагировали на казнь россиянами украинского военнопленного, пообещав привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.
Об этом сообщает The Guardian.
"У нас нет больше информации о подлинности видео. Однако если она подтвердится, это будет еще одним жестоким напоминанием о бесчеловечной природе российской агрессии", - сказала представительница внешнеполитического ведомства ЕС Набила Масрали.
ООН заявила, что шокирована страшными видеозаписями. В своем заявлении Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, являющаяся частью Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), отметила, что очевидные казни "не являются единичным случаем".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В последних отчетах миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных против военнопленных. Последние инциденты также должны быть должным образом расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении ООН.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины просит Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений, совершенных гражданами РФ на территории Украины.