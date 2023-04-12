В ЄС пообіцяли наказати винних в страті українського полоненого, ООН відреагувала на злочин

Євросоюз та ООН відреагували на страту росіянами українського військовополоненого, пообіцяв притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми не маємо більше інформації про правдивість відео. Однак, якщо вона підтвердиться, це буде ще одним жорстоким нагадуванням про нелюдську природу російської агресії", - сказала представниця зовнішньополітичного відомства ЄС Набіла Масралі.

ООН заявила, що шокована жахливими відеозаписами. У своїй заяві Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, яка є частиною Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), зазначила, що очевидні страти "не є поодиноким випадком".

"В останніх звітах місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі тих, що були скоєні проти військовополонених. Останні інциденти також мають бути належним чином розслідувані, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні ООН.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України просить Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути увагу на чергове звірство російських військових в контексті розслідування воєнних злочинів, вчинених громадянами РФ на території України.