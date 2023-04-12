МЗС закликає суд в Гаазі відреагувати на страту росіянами українського військового

Міністерство закордонних справ просить Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути увагу на чергове звірство російських військових в контексті розслідування воєнних злочинів, вчинених громадянами РФ на території України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Вбивство українського полоненого, зафіксоване на відео, є серйозним порушенням Женевських конвенцій та є воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За Римським статутом, такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності", - говориться в повідомленні.

МЗС наголошує, що всі особи, причетні до злочинів в Україні - як найвище керівництво РФ, так і безпосередні виконавці - будуть неодмінно покарані.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував розміщене в інтернеті відео, де російські солдати відрізають голову українському полоненому. Він вважає, що Росію требі виключити з ООН.

Росія публікує жорстокі відео зі стратами українських військових, щоб залякати українців та своїх же військових, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.