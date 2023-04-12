МИД призывает суд в Гааге отреагировать на казнь россиянами украинского военного

Министерство иностранных дел просит Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений, совершенных гражданами РФ на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Убийство украинского пленника, зафиксированное на видео, является серьезным нарушением Женевских конвенций и военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута Международного уголовного суда. По Римскому статуту, такие действия также могут быть квалифицированы как преступление против человечности", - говорится в сообщении.

МИД отмечает, что все лица, причастные к преступлениям в Украине – как высшее руководство РФ, так и непосредственные исполнители – будут непременно наказаны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал размещенное в интернете видео, где российские солдаты отрезают голову украинскому пленнику. Он считает, что Россию следует исключить из ООН.

Россия публикует жестокие видео с казнями украинских военных, чтобы запугать украинцев и своих же военных, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.