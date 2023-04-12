"Це повинні дивитись прокурори". У Міноборони просять не поширювати відео страти українського військового

У Міністерстві оборони закликали не поширювати відео страти українського військового російськими окупантами та утриматися від припущень щодо особи загиблого.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона запевнила, що від перших хвилин появи відео всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців.

"Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків. Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його", - наголосила Маляр.

Крім того, вона закликала зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів.

"Тепер, коли вже всі побачили - це повинні дивитись прокурори і Міжнародний суд. Пам’ятайте, ворог хоче нас залякати. Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь — нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, в березні в мережі з’явилося відео, на якому росіяни розстріляли українського військовополоненого. Це сталося після його слів "Слава Україні!". Згодом Служба безпеки України підтвердила, що це був снайпер бригади ТРО Олександр Мацієвський.

11 квітня з’явилося інше відео зі звірствами з боку російських окупантів – вони відрізали голову українському полоненому. СБУ розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину.

Своєю чергою CNN повідомив про ще одне відео з обезголовленими тілами двох українських військових. Журналісти зауважили, що один запис, можливо, був зроблений зовсім нещодавно, а другий виглядає так, ніби був знятий влітку.