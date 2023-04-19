У Міноборони закликали не повідомляти про смерть військового до офіційного повідомлення

У Міністерстві оборони просять українців не повідомляти про загибель військовослужбовців раніше, ніж про це повідомлять офіційно.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Родичі не повинні дізнаватись про загибель військовослужбовця з Інтернету. У ЗСУ є порядок оповіщення родичів про загибель військовослужбовця. Правом повідомляти цю інформацію наділені ТЦК СП. Не командири, не побратими, не офіційні сторінки бригад тощо", - зазначила вона.

Маляр наголосила, що працівники ТЦК СП мають досвід та спеціально навчені такими комунікаціям.

"Якщо тіло не знайдено, тоді родині повідомляється, що військовослужбовець зник безвісти за певних обставин. Такий військовослужбовець в обліку буде зі статусом "безвісти зниклий". А от коли знайдено та ідентифіковано тіло, тоді повідомляється про загибель", - повідомила заступниця міністра.

За її словами, вже був випадок, коли свідки бачили загибель, але тіло не знайшли. Згодом військовослужбовець виявився живим.

"Прохання до всіх у публічних комунікаціях про загибель, з поваги до родичів, дотримуватись простих правил: сповіщати публічно після того, як ТЦК СП повідомить родичам про загибель чи зникнення безвісти; повідомляти коректно статус - "загиблий" чи "безвісти зниклий", - додала Маляр.

Нагадаємо, раніше Маляр розповіла, що російські окупанти залякують українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, щоб змусити їх евакуюватись до Росії або Криму.