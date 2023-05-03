Для устрашения украинцев россияне завезли на оккупированные территории управляемый криминалитет

Российские оккупационные власти не могут добиться повиновения со стороны украинских граждан, которые находятся на оккупированных территориях, поэтому для их запугивания завезли туда специально подготовленные группы провокаторов, которые сформированы в основном из лиц, имеющих криминальное прошлое.

Оккупанты пытаются спровоцировать острые конфликты в общественных местах, которые перерастают в жестокое избиение украинцев, несогласных с российским оккупационным режимом, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Маляр отмечает, что после таких потасовок оккупанты проводят "расследование" и решения принимаются исключительно в пользу пророссийских провокаторов. Во время массовых драк, которые произошли в населенном пункте Стрелковое Херсонской области по вине пророссийских провокаторов, "следователи" сообщили об отсутствии состава преступления.

По словам чиновницы, РФ не впервые использует криминалитет в политических целях. В 2014-2015 годах они уже завозили в Украину подобный контингерн для расшатывания и дестабилизации ситуации, поскольку тогда россиянам проще реализовывать свои преступные намерения.

"Итак, если они завозят своих преступников на временно оккупированные территории, значит не так у них там все просто. Приходится расшатывать и запугивать для интеграции "русского мира"", - резюмировала Маляр.

Ранее Маляр рассказывала, что рашисты переселяют значительное количество лиц разных национальностей из отдаленных регионов России на временно оккупированные территории Украины. Таким образом, они пытаются повлиять на изменение этнического состава населения в захваченных районах.

Кроме этого, российские оккупанты усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии на временно оккупированных территориях Украины. Наибольшее внимание уделяется молодежи.