Грабят своих: россияне расследуют массовые случаи мародерства кадыровцев

Россияне создали комиссию по проверке массовых случаев мародерства со стороны "кадыровцев" на временно оккупированных территориях и на границе с Украиной после многочисленных жалоб россиян.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что комиссию возглавил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

"Она проводит разбор дел, связанных с мародерством со стороны подразделений "Ахмат", которые терроризируют население на временно оккупированных территориях и в Белгородской области", - подчеркнули в ЦНС.

Там отмечают, что проверка началась только после жалоб населения РФ, а жалобы населения на ВОТ не принимались во внимание, что свидетельствует об отношении россиян к украинцам.

Ранее в ЦНС сообщали, что российское правительство прикрывается дорожным ремонтом на временно оккупированных территориях Украины, чтобы "легализовать" хищение государственных средств.