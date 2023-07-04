Россия ищет больше кадыровцев и осужденных, чтобы заменить ими "вагнеровцев" - Bloomberg

Россия попытается отправить в Украину больше чеченских боевиков и осужденных, чтобы восстановить необходимое количество солдат после того, как "вагнеровцы" покинули свои позиции. Однако ни кадыровцы, ни осужденные не показали заметной эффективности во время боев.

Об этом пишет Вloomberg.

Поскольку украинское контрнаступление продвигается в направлении восточного города Бахмут, российские подразделения рискуют быть перенапряженными из-за нехватки военнослужащих. Россия перебросила большое количество войск по другим направлениям в Бахмут после того, как ППК "Вагнер" в конце мая объявила о выходе из города. Это привело к нехватке солдат в оккупированных районах юга Украины.

Согласно сообщению, восстание основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, переросшее в наибольшую угрозу 24-летнему правлению президента Владимира Путина, лишило Россию наиболее боеспособных подразделений, которые смогли добиться хоть какого-то успеха.

По информации издания, Путин все еще планирует избежать полной военной мобилизации, а это значит, что Россия, скорее всего, отправит больше чеченцев и осужденных на линию фронта в ближайшие недели.

Пока не известно, сколько войск может предоставить Чечня. Ее глава Рамзан Кадыров еще в мае заявил, что 7000 военных уже находятся в Украине, а еще 2400 проходят подготовку двух новых полков Минобороны.

Чеченские боевики на войне пока не показали заметную эффективность. Возможно, Кремль рассматривает их как неиспользованную штурмовую силу, которая может восстановить способность России поддерживать наступательные операции. Тем не менее, кадыровцы находятся преимущественно в тылу, что может свидетельствовать о том, что Кадыров колеблется направлять свои силы на "шлифовку" наступательных операций.

Кроме того, кадыровцы массово грабят своих. Россияне даже создали комиссию по проверке случаев мародерства со стороны кадыровцев на временно оккупированных территориях и на границе с Украиной после многочисленных жалоб россиян.