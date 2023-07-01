Український контрнаступ буде складним і дуже кривавим, – генерал США

Контрнаступ України буде дуже складним і кривавим, а досягнення поставлених цілей займе багато часу, попередив старший військовий офіцер США

Таку висловав генерал армії США Марк Міллі, повідомляє Тhe Guardian.

Як пише видання, український контрнаступ неухильно просувається, але його стримують дуже складні мінні поля. Сили оборони України проходить від 500 метрів до 2000 метрів на день.

Видання повідомляє, що Україна була обережною, підраховуючи досягнення в контрнаступі. Президент Володимир Зеленський минулого тижня визнав, що це відбувається повільніше, ніж хотілося б.

Міллі сказав, що він не здивований, що прогрес є повільнішим, ніж могли передбачити деякі люди та комп’ютери.

За його словами, війна на папері і справжня війна значно відрізняються. На справжній війні гинуть справжні люди. Справжні люди на передовій, і справжні люди в цих машинах.

"Я сказав, що це займе шість, вісім, 10 тижнів, це буде дуже важко. Це буде дуже довго, і це буде дуже, дуже криваво. І ні в кого з цього приводу не повинно бути ілюзій", - сказав він.

На заяви західних партнерів, які називають український контрнаступ повільним, відреагував і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він заявив, що наступ Сил оборони України триває згідно з планом, але українським захисникам не вистачає всіх типів зброї.

Залужний також підкреслив, що Захід не зміг почати наступ, якби був на місці ЗСУ. Тактика країн НАТО передбачає активну роботу авіації чи то в обороні, чи в наступі. Альянс не зміг би розпочати контрнаступ та досягати успіхів, якби мав таку кількість винищувачів та іншої техніки, яку зараз можуть використовувати українські захисники.

Але українським оборонцям це вдається. Тому Залужний різко негативно відноситься до закидів щодо темпів просування української армії.