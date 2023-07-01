Украинское контрнаступление будет сложным и очень кровавым, – генерал США

Контрнаступление Украины будет очень сложным и кровавым, а достижение поставленных целей займет много времени, предупредил старший военный офицер США.

Такую высказал генерал армии США Марк Милли, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, украинское контрнаступление неуклонно продвигается, но его сдерживают очень сложные минные поля. Силы обороны Украины проходят от 500 метров до 2000 метров в день.

Издание сообщает, что Украина была осторожна, подсчитывая достижения в контрнаступлении. Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе признал, что это происходит медленнее, чем хотелось бы.

Милли сказал, что он не удивлен, что прогресс медленнее, чем могли предсказать некоторые люди и компьютеры.

По его словам, война на бумаге и настоящая война значительно разнятся. В настоящей войне гибнут настоящие люди. Настоящие люди на передовой и настоящие люди в этих машинах.

"Я сказал, что это займет шесть, восемь, 10 недель, это будет очень тяжело. Это будет очень долго, и это будет очень, очень кроваво. И ни у кого по этому поводу не должно быть иллюзий", – сказал он.

На заявления западных партнеров, которые называют украинское контрнаступление медленным, отреагировал и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он заявил, что наступление сил обороны Украины продолжается согласно плану, но украинским защитникам не хватает всех типов оружия.

Залужный также подчеркнул, что Запад не смог начать наступление, будь на месте ВСУ. Тактика стран НАТО предполагает активную работу авиации в обороне или в наступлении. Альянс не смог бы начать контрнаступление и добиваться успехов, если бы было такое количество истребителей и другой техники, которую сейчас могут использовать украинские защитники.

Но украинским защитникам это удается. Поэтому Залужный резко негативно относится к упрекам в темпах продвижения украинской армии.