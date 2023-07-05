Россия потеряла в Украине половину боеспособных войск и техники - FT

Российская армия потеряла в Украине половину своей боеспособности, в том числе около 2,5 тысяч танков, а военная стратегия Киева постепенно ломает российские оборонные линии.

Об этом заявил глава вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, пишет The Financial Times.

По словам Радакина, в прошлом году россияне выпустили по Украине 10 миллионов артиллерийских снарядов, а производить она способна в лучшем случае до 1 миллиона снарядов в год. Также оккупанты потеряли 2500 танков, а за год производят 200.

Он отверг предположение о том, что контрнаступление Украины происходило медленно, поскольку Украине было трудно пробить сильно укрепленную оборону России во время ее контратаки, начатой месяц назад, развеяв надежды некоторых западных союзников Киева на то, что вооруженные силы Украины достигнут быстрого прорыва.

"Вопрос в том, как взять линию фронта протяженностью более тысячи километров и превратить ее в большую проблему для России, чем для Украины?", - заявил Радакин на парламентских слушаниях.

Он также признал, что плотность российских минных полей больше, чем ожидалось, а отсутствие украинского воздушного прикрытия и военной техники в достаточном количестве усложнили кампанию.

Но он также сказал, что Россия сейчас настолько слаба, что не имеет сил для собственного контрнаступления и потеряла почти половину боеспособности своей армии.

Великобритания является вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после США и была в авангарде по обеспечению Киева передовой военной техникой, включая основные боевые танки и крылатые ракеты большой дальности.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 5 июля ВСУ ликвидировали уже 231 700 оккупантов, уничтожили 4 062 танка, 7 917 боевых бронированных машин и 4 288 артиллерийских систем.

Напомним, Россия попытается отправить в Украину больше чеченских боевиков и осужденных, чтобы восстановить необходимое количество солдат на поле боя после того, как "вагнеровцы" покинули свои позиции. Однако ни кадыровцы, ни осужденные не показали заметной эффективности во время боев.