Оккупанты ударили по Константиновке кассетными боеприпасами, ранен иностранный волонтер (ФОТО)

Днем 16 марта российские оккупационные войска нанесли два удара по Константиновке Донецкой области. В результате очередного вражеского обстрела ранены шесть гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По информации ОВА, захватчики ударили запрещенными международными конвенциями кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган".

Оккупанты нанесли удары по Константиновке. Фото: Павел Кириленко

Из-за попадания снарядов РФ повреждены не менее 19 домов, школа и предприятие.

Оккупанты нанесли удары по Константиновке. Фото: Павел Кириленко

Ранены 6 гражданских, в том числе иностранный волонтер.

"Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов. Россияне неустанно открывают огонь из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре", - написал Кириленко.

Напомним, за сутки 15 марта из-за атак оккупантов в Донецкой области один человек погиб и 11 получили ранения. В частности, известно о по меньшей мере одном погибшем и одном раненом гражданском в Бахмуте – город держит оборону, несмотря на постоянные вражеские атаки и обстрелы.