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Оккупанты ударили по Константиновке кассетными боеприпасами, ранен иностранный волонтер (ФОТО)

Константиновка, Донецкая область, обстрел
Оккупанты нанесли удары по Константиновке. Фото: Павел Кириленко

Днем 16 марта российские оккупационные войска нанесли два удара по Константиновке Донецкой области. В результате очередного вражеского обстрела ранены шесть гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По информации ОВА, захватчики ударили запрещенными международными конвенциями кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган".

Фото 2 — Оккупанты ударили по Константиновке кассетными боеприпасами, ранен иностранный волонтер (ФОТО)
Оккупанты нанесли удары по Константиновке. Фото: Павел Кириленко

Из-за попадания снарядов РФ повреждены не менее 19 домов, школа и предприятие.

Фото 3 — Оккупанты ударили по Константиновке кассетными боеприпасами, ранен иностранный волонтер (ФОТО)
Оккупанты нанесли удары по Константиновке. Фото: Павел Кириленко

Ранены 6 гражданских, в том числе иностранный волонтер.

"Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов. Россияне неустанно открывают огонь из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре", - написал Кириленко.

Напомним, за сутки 15 марта из-за атак оккупантов в Донецкой области один человек погиб и 11 получили ранения. В частности, известно о по меньшей мере одном погибшем и одном раненом гражданском в Бахмуте – город держит оборону, несмотря на постоянные вражеские атаки и обстрелы.