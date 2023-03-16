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Оккупанты ударили по Константиновке кассетными боеприпасами, ранен иностранный волонтер (ФОТО)
Днем 16 марта российские оккупационные войска нанесли два удара по Константиновке Донецкой области. В результате очередного вражеского обстрела ранены шесть гражданских.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По информации ОВА, захватчики ударили запрещенными международными конвенциями кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган".
Из-за попадания снарядов РФ повреждены не менее 19 домов, школа и предприятие.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранены 6 гражданских, в том числе иностранный волонтер.
"Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов. Россияне неустанно открывают огонь из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре", - написал Кириленко.
Напомним, за сутки 15 марта из-за атак оккупантов в Донецкой области один человек погиб и 11 получили ранения. В частности, известно о по меньшей мере одном погибшем и одном раненом гражданском в Бахмуте – город держит оборону, несмотря на постоянные вражеские атаки и обстрелы.