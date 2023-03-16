Оккупанты массированными обстрелами уничтожили 7 домов в Харьковской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли г. Харьков и приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Богодуховского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



По его словам, в Харькове в результате удара ракетой С 300 повреждено образовательное заведение, несколько автомобилей и выбиты окна в жилом многоэтажном доме. Пострадавших посреди гражданского населения нет.

В результате обстрела села Гатище Чугуевского района повреждены по меньшей мере 3 частных жилых дома.

В селе Лемищено Золочевской общины массированными обстрелами фактически уничтожены 7 частных домов и объекты инфраструктуры.

Напомним, 15 марта враг массированно обстреливал приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.