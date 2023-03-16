Россияне нанесли очередные удары по Донецкой области: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Донецкую область. Так, за сутки 15 марта из-за атак оккупантов один человек погиб и 11 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"В течение дня россияне вели интенсивный огонь по Константиновке: обстреляли город из Торнадо-С и Ураганов. Ранены 6 человек, повреждены школа, 5 многоэтажек, 20 частных домов и 11 гражданских автомобилей", - отметил он.

Последствия обстрелов. Фото: Facebook Павла Кириленко.

Также под удар из Смерчей попала Украинка Покровской громады, там обошлось без пострадавших.

На Волновахском направлении ночью рашисты обстреляли Богоявленку, также обошлось без жертв.

Последствия обстрелов. Фото: Facebook Павла Кириленко.

На Донецком направлении в результате обстрелов ранен человек в Кураховской громаде, в Марьинской громаде поврежден частный дом. Камышевка Новогродовской громады подверглась ракетному удару, там поврежден жилой дом, обошлось без пострадавших.

На Горловском направлении в результате обстрелов один человек ранен в Ильиновке, также там повреждены 3 частных дома, детсад и инклюзивно-ресурсный центр.

Известно также о по меньшей мере об одном погибшем и одном раненом гражданском в Бахмуте – город держит оборону, несмотря на непрекращающиеся вражеские атаки и обстрелы.

На Лисичанском направлении легкие ранения получили два человека в Звановке – там повреждены частные дома на трех улицах.

Напомним, за сутки 14 марта российские захватчики обстрелами Донецкой области убили одного жителя региона и ранили еще 16.