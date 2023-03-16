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Россияне нанесли очередные удары по Донецкой области: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Донецкую область. Так, за сутки 15 марта из-за атак оккупантов один человек погиб и 11 получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"В течение дня россияне вели интенсивный огонь по Константиновке: обстреляли город из Торнадо-С и Ураганов. Ранены 6 человек, повреждены школа, 5 многоэтажек, 20 частных домов и 11 гражданских автомобилей", - отметил он.
Также под удар из Смерчей попала Украинка Покровской громады, там обошлось без пострадавших.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Волновахском направлении ночью рашисты обстреляли Богоявленку, также обошлось без жертв.
На Донецком направлении в результате обстрелов ранен человек в Кураховской громаде, в Марьинской громаде поврежден частный дом. Камышевка Новогродовской громады подверглась ракетному удару, там поврежден жилой дом, обошлось без пострадавших.
На Горловском направлении в результате обстрелов один человек ранен в Ильиновке, также там повреждены 3 частных дома, детсад и инклюзивно-ресурсный центр.
Известно также о по меньшей мере об одном погибшем и одном раненом гражданском в Бахмуте – город держит оборону, несмотря на непрекращающиеся вражеские атаки и обстрелы.
На Лисичанском направлении легкие ранения получили два человека в Звановке – там повреждены частные дома на трех улицах.
Напомним, за сутки 14 марта российские захватчики обстрелами Донецкой области убили одного жителя региона и ранили еще 16.