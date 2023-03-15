Войска РФ за сутки убили одного жителя Донецкой области и ранили еще 16

Российские захватчики обстрелами Донецкой области в течение суток убили одного жителя региона и ранили еще 16. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко утром 15 марта.

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По его словам, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате этого один человек погиб, еще девять получили ранения.

На Волновахском направлении враг ранил одного человека и повредил три дома в Пречистовке, под обстрелами также были Угледар и Новоукраинка.

На Донецком направлении ночью было громко в Кураховской общине. В Курахово россияне повредили восемь многоэтажек, восемь частных домов и трансформаторную подстанцию; в Дачном повреждены здания сельхозпредприятия. Также зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы Марьинки, Красногоровки, Победы и Зоряного. А в Галицыновке Новогродовской общины враг повредил школу.

На Горловском направлении известно еще о двух поврежденных многоэтажках и одном частном доме, информации о пострадавших нет. Под огнем окупантов оказались окрестности Часовоярской и Торецкой общин. В Константиновке ранены два человека, повреждены восемь домов. Еще один дом поврежден в Александро-Шультино. А в Соледарской общине интенсивные обстрелы продолжались в Орехово-Василевке, Миньковке и Васюковке.

На Лисичанском направлении россияне ранили одного человека и повредили один дом в Колодцах Лиманской общины. В течение дня произошли многочисленные обстрелы Серебрянки Северской общины, обошлось без жертв.

Напомним, поздно вечером 14 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Курахово Донецкой области, ударив из артиллерии. В результате город частично остался без электроснабжения.