Обстрелы Херсонщины не утихают: захватчики за сутки выпустили почти 400 снарядов

Российские оккупационные войска в течение суток 14 марта 78 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки армия страны-агрессора РФ совершила 78 обстрелов, выпустив 396 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял 7 раз.

27 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, территорию предприятия.

По словам главы области, есть пострадавшие среди гражданского населения - 4 человека получили ранения.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

В течение суток 14 марта из-за вражеских обстрелов в Херсонской области 1 человек погиб, 6 - получили ранения.