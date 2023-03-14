Оккупанты в очередной раз обстреляли Курахово в Донецкой области, город частично без света

Поздним вечером 14 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Курахово в Донецкой области. Город частично остался без электроснабжения.

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Об обстреле сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По информации Кириленко, российские войска ударили по городу из артиллерии. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Оккупанты поздно вечером 14 марта обстреляли Курахово. Фото: Павел Кириленко

В результате обстрела повреждены 8 многоэтажек, а также трансформаторная подстанция. Из-за этого более 1000 абонентов остались без света.

"Электроснабжение будет восстановлено, как только позволит ситуация по безопасности. Все, что россияне уничтожают, - отстроим!", - написал глава ОВА.

Напомним, российские оккупационные войска утром 14 марта ударили ракетой по центру города Краматорск Донецкой области. В результате обстрела повреждены 9 многоэтажек, детсад, здание "Ощадбанка" и два гражданских автомобиля. Известно о 9 пострадавших, один человек погиб.