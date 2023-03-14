Рашисты ударили по Краматорску: есть погибший и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

Российские оккупационные войска утром 14 марта ударили ракетой по центру города Краматорск Донецкой области.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Один человек погиб, по меньшей мере трое ранены в результате утреннего ракетного обстрела Краматорска ", - отметил он.

По его словам, в результате обстрела повреждены шесть многоэтажек.

Последствия ракетного удара по городу.

На месте обстрела работают правоохранители и спасатели.

Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, заявил, что Россия продолжает воевать с мирным населением.

Напомним, российские оккупанты обстрелами Донетчины в течение суток 13 марта убили трех жителей региона и ранили еще 14.