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Рашисты ударили по Краматорску: есть погибший и раненые (ФОТО, ВИДЕО)
Российские оккупационные войска утром 14 марта ударили ракетой по центру города Краматорск Донецкой области.
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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Один человек погиб, по меньшей мере трое ранены в результате утреннего ракетного обстрела Краматорска ", - отметил он.
По его словам, в результате обстрела повреждены шесть многоэтажек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На месте обстрела работают правоохранители и спасатели.
Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, заявил, что Россия продолжает воевать с мирным населением.
Напомним, российские оккупанты обстрелами Донетчины в течение суток 13 марта убили трех жителей региона и ранили еще 14.