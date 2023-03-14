Россияне не прекращают обстрелы Харьковщины: повреждены дома и здание ГСЧС

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения в Харьковской области. Так, 13 марта враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, за минувшие сутки от обстрелов страдали Волчанск, Купянск, Двуречная, Стрелечье, Крахмальное, Гряниковка и другие города и села.

"В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома и здание пожарно-спасательной части ГСЧС. Уничтожены 2 автомобиля спасателей. Без пострадавших", - отметил Синегубов.

По его словам, из села Гряниковка Купянского района вывезены и госпитализированы гражданские 41-летняя женщина и 51-летний мужчина, которые накануне получили осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Глава ОВА также сообщил, что на линии столкновения враг пытался вести наступательные действия в районах Гряниковки и Двуречной, но потерпел неудачу и отступил с потерями.

Напомним, армия РФ 10 марта обстреляла не менее 20 населенных пунктов Харьковщины.