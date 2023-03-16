Российские войска атаковали двор медучреждения в Херсоне, есть разрушения (ФОТО)

Вечером 16 марта российские оккупационные войска атаковали двор одного из медицинских учреждений Херсона. Атака была совершена из беспилотников.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По данным ОВА, из-за вражеской атаки повреждены транспортные средства и соседние здания.

Российские оккупанты атаковали медучреждение в Херсоне. Фото: Херсонская ОВА

По предварительной информации, персонал и пациенты медучреждения не пострадали.

Напомним, в течение суток 15 марта оккупанты 88 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. 3 человека получили ранения в результате обстрелов области.