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Оккупанты выпустили 413 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов" по Херсонщине

Оккупанты выпустили 413 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов" по Херсонщине

Российские оккупационные войска в течение суток 15 марта 88 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за минувшие сутки противник совершил 88 обстрелов, выпустив 413 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял 5 раз.

16 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

По словам главы области, есть пострадавшие среди гражданского населения - 3 человека получили ранения.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

В течение суток 15 марта из-за вражеских обстрелов в Херсонской области 4 человека получили ранения.

Автор:
Светлана Манько