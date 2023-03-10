Брак коштів на посівну-2023: чи буде збережена програма "Доступні кредити 5-7-9"

Аграрії стурбовані затримкою із продовженням на 2023 рік урядової програми пільгового кредитування “5-7-9”, завдяки якому агросектор має можливість продовжувати свою діяльність. На кредитні кошти аграрії можуть закуповувати насіння, добрива, паливно-мастильні матеріали для підготовки до посівної та збору урожаю, виплачувати заробітну плату працівникам, відновлювати господарства, які були знищені окупантами. Чи буде оновлена та продовжена програма підтримки бізнесу, розповідає Delo.ua.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в 2023 році програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" буде збережена.

Також ще у вересні 2022 року перший заступник міністра Мінагро Тарас Висоцький заявляв, що у бюджеті 2023 року передбачено кошти на програму “5-7-9” для доступного кредитування.

“Насправді Фонд розвитку підприємства координується Мінфіном і кошти там, але ми знаємо, що левова частка одержувачів коштів за програмою кредитів “5-7-9”, це аграрії. Тому вони зможуть у 2023 році використати відповідну програму. Це і буде підтримка”, - зазначав Висоцький.

Проте, до цього часу жодного рішення не ухвалено. Зупинка програми означатиме для аграріїв необхідність повернення минулорічних кредитів - близько 38 млрд грн. І це напередодні старту складної посівної кампанії, на яку додатково необхідно залучити ще близько 40 млрд грн. Разом з тим на агросектор покладають великі сподівання – забезпечити продовольчу безпеку України та світу.

Наразі, сільгоспвиробники вже стикаються з тим, що банки, не маючи сигналів від уряду, почали вимагати повернення кредитів. Це може призвести до банкрутства агропідприємств. У Всеукраїнській аграрній раді (ВАР) підкреслюють, що посівна 2023 – на межі зриву.

Бізнес очікує від уряду не лише продовження діючої програми кредитування, а й видачу нових кредитів для подальшої роботи.

"Дійсно фермерське господарство понесло дуже великі збитки, пов'язані з військовими діями, і тому погашення по кредитам для них є проблемним питанням. Тому аграрії підіймають питання, щоб ці кредити пролонгувати, реалізувати та отримати нові", - каже фінансовий аналітик одного з українських банків.

Брак коштів на посівну-2023

В минулому році у фермерів було багато проблем через війну. Деякі підприємства мали збитки через дорогу логістику, добрива та інші чинники, які принесла війна. Хтось весь рік працював в "нуль", але зміг вистояти та продовжити сільськогосподарську діяльність.

Фермери підкреслюють, що завдяки кредитним коштам вдалось зберегти бізнес та виконати посівну кампанію під час війни. Тоді посівну врятувала програма пільгового кредитування для товаровиробників "5-7-9", якою скористалися близько 44 тис агровиробників. За даними Мінагро, за час війни в межах програми "5-7-9" для сільськогосподарських товаровиробників було надано пільгових кредитів на майже 26 млрд грн.

Проте зараз у фермерів немає зайвих грошей, щоб почати посівну-2023. З цієї причини учасники Всеукраїнської аграрної ради звернулися до уряду.

“Поки ми боронимо країну уряд не виділяє галузі сільського господарства належної уваги граючись з програмами підтримки. Нам не вижити без державної підтримки”, - каже керівник фермерського господарства “ДАР” Олександр Могилевцев.

Фермери розраховують на пролонгацію кредитної програми.

“Ми можем сьогодні існувати за рахунок кредитів. І ця програма "5-7-9" врятувала минулого року ми отримали непоганий врожай і залишились на плаву. І дуже розраховували на пролонгацію цієї програми. Ми ще рік протримаємось на своїх статках, але через рік у нас не буде можливості з таким господарюванням за щось сіяти. Тому кредити це те, що може врятувати аграрний сектор”, - заявив голова фермерського господарства “Родина 2007” Валерій Мартишко.

Через збитковість агропідприємства не можуть вчасно погасити кредити, які брали під минулу посівну. Наразі фермери сподіваються, що держава зможе пролонгувати кредитну програму завдяки якій фермери повернуть борги та зможуть підготуватися до посівної-2023.

Программу кредитування все ж таки пролонгують

Окрім пролонгації програми "5-7-9" фермери ще просять підвищити поріг кредитування до 180 млн грн на одне господарство. У 2022 році держава збільшила можливості кредитування в АПК за програмою "5-7-9" на одну юридичну особу з 60 млн грн до 90 млн грн. В цьому році аграрії заявляють, що внаслідок інфляції такого обсягу недостатньо.

В лютому цього року міністр сільского господарства Микола Сольський заявляв, що влада працює над змінами державної програми "Доступні кредити 5-7-9". Він зауважив, що ліміт за цією програмою планується збільшити з 90 млн грн до 180 млн грн.

"Спільно зі Світовим банком ми започатковуємо програму компенсації кредитних відсотків. Вже відбулася зустріч з основними банками-операторами щодо цієї програми, вони зацікавлені в її реалізації", - заявив Микола Сольський.

Вже 8 березня під час зустрічі Сольського з аграріями він заявив, що найближчим часом уряд відновить пільгове кредитування для аграріїв у межах "5-7-9". Розмір кредитної гарантії буде на рівні 50% від суми кредиту.

В Укрексімбанку запевнюють, що урядом в найближчий час будуть надані інструменти для проведення весняно-польових робіт, в тому числі і за рахунок трансформації програм кредитування "Доступні кредити 5-7-9" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9".

"Враховуючі військовий стан, поточну ситуацію в країні, банк розуміє, що уряд буде і в подальшому підтримувати стратегічно важливі сектори економіки, в тому числі і за рахунок програм кредитування "Доступні кредити 5-7-9" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9". Враховуючі тривалі дискусії довколо підтримки агропідприємств та необхідності проведення посівної", - кажуть в Укрексімбанку.

Також в банку зазначили, що програми кредитування "Доступні кредити 5-7-9" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" постійно трансформується, виходячи з поточної ситуації в країні. Зважаючи на обставини які виникли в 2022 році та з метою адаптування програм під військовий час, урядом країни було запроваджено нові напрямки підтримки суб’єктів підприємництва, а саме: фінансування суб’єктів підприємництва - сільськогосподарських товаровиробників для здійснення сільськогосподарської діяльності та фінансування суб’єктів підприємництва, для запобігання російській агресії та подолання її наслідків.

Крім того, урядом було впроваджено можливість покриття кредитів до 80% гарантією на портфельній основі для сільгосптоваровиробників. Зазначені напрями фінансування та часткове покриття кредиту гарантією на портфельній основі надали можливість реальної підтримки стратегічно важливих секторів економіки.