В Украине стремительно дорожают томаты: какие цены

На текущей неделе в Украине в очередной раз выросли цены на тепличные томаты. Сейчас этот овощ украинские сельхозпроизводители согласны отгружать не дешевле 45-65 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что украинские комбинаты повышают цены на тепличный томат фактически каждый день.

Отмечается, что активный рост цен на овощ на украинском рынке обусловлен сразу несколькими факторами.

Прежде всего, повышающий ценовой тренд продиктован заметным сокращением предложения этой продукции на рынке из-за снижения выборок в стационарных тепличных комбинатах из-за похолодания. В то же время, рост цен в этом сегменте связан и с ростом затрат на выращивание тепличной продукции.

Так, представители украинских тепличных комбинатов согласны отгружать томат не дешевле 45-65 грн/кг, что в среднем на 36% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Как отмечают сами производители, повышение цен в этом сегменте вызвано, прежде всего, повышенным спросом на фоне сокращения предложения томатов: снижение среднесуточных температур губительно отразилось на процессе созревания тепличной продукции, в связи с чем выборки в хозяйствах резко сократились", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что, несмотря на довольно резкое подорожание тепличных томатов, цены на данную продукцию сегодня в Украине все еще в среднем на 10% ниже, чем в аналогичный период предыдущего года.

"Однако игроки рынка не исключают дальнейшего роста цен в этом сегменте при сохранении текущих темпов сбыта тепличных томатов", - прогнозируют аналитики.

Заметим, на рынке Украины начал дорожать лук. Сейчас украинские фермеры готовы отгружать этот овощ не дешевле 9-15 грн/кг.

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