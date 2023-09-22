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В Україні цибуля подорожчала майже на чверть: яких цін очікувать найближчим часом
На ринку України почала дорожчати цибуля. Наразі українські фермери готові відвантажувати цей овоч не дешевше 9-15 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Зазначається, що активно підвищувати ціни на цибулю фермерам дозволяє вельми високий попит на дану продукцію з боку оптових компаній і роздрібних мереж.
При цьому більшу частину цибулі хорошої якості виробники воліють закладати на зберігання, здійснюючи продажі зараз невеликими партіями.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Так, наразі більшість українських фермерів готові відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 9-15 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
"Позитивний ціновий тренд у даному сегменті учасники ринку пов’язують з високою торговою активністю оптових компаній, які закуповують цибулю для закладання на зберігання. При цьому пропозиція цибулі високої якості досить обмежена, що пов’язано з несприятливими погодними умовами, а також зі стримуванням продажів такої продукції самими виробниками", - пояснюють аналітики.
Вони зауважують, що ціна на цибулю в Україні сьогодні все ще значно нижча, ніж минулого року. Так, наприкінці вересня 2022 року фермери продавали цю продукцію у 2 рази дорожче, ніж сьогодні.
"При цьому ключові гравці ринку це подорожчання вважають тимчасовим явищем, оскільки збирання цибулі в українських господарствах усе ще триває, а її пропозиція на ринку до середини жовтня залишатиметься доволі високою", - прогнозують аналітики.
Зауважимо, попит на моркву в Україні знаходиться на дуже низькому рівні, що відображається на цінах. Зараз фермери продають коренеплід за 5-8 гривень за кілограм.
Джерело фото: ua.depositphotos.com