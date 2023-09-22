В Україні цибуля подорожчала майже на чверть: яких цін очікувать найближчим часом

На ринку України почала дорожчати цибуля. Наразі українські фермери готові відвантажувати цей овоч не дешевше 9-15 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що активно підвищувати ціни на цибулю фермерам дозволяє вельми високий попит на дану продукцію з боку оптових компаній і роздрібних мереж.

При цьому більшу частину цибулі хорошої якості виробники воліють закладати на зберігання, здійснюючи продажі зараз невеликими партіями.

Так, наразі більшість українських фермерів готові відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 9-15 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

"Позитивний ціновий тренд у даному сегменті учасники ринку пов’язують з високою торговою активністю оптових компаній, які закуповують цибулю для закладання на зберігання. При цьому пропозиція цибулі високої якості досить обмежена, що пов’язано з несприятливими погодними умовами, а також зі стримуванням продажів такої продукції самими виробниками", - пояснюють аналітики.

Вони зауважують, що ціна на цибулю в Україні сьогодні все ще значно нижча, ніж минулого року. Так, наприкінці вересня 2022 року фермери продавали цю продукцію у 2 рази дорожче, ніж сьогодні.

"При цьому ключові гравці ринку це подорожчання вважають тимчасовим явищем, оскільки збирання цибулі в українських господарствах усе ще триває, а її пропозиція на ринку до середини жовтня залишатиметься доволі високою", - прогнозують аналітики.

Зауважимо, попит на моркву в Україні знаходиться на дуже низькому рівні, що відображається на цінах. Зараз фермери продають коренеплід за 5-8 гривень за кілограм.

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