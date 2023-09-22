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В Украине лук подорожал почти на четверть: каких цен ждать в ближайшее время
На рынке Украины начал дорожать лук. Сейчас украинские фермеры готовы отгружать этот овощ не дешевле 9-15 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой недели.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что активно повышать цены на лук фермерам позволяет высокий спрос на данную продукцию со стороны оптовых компаний и розничных сетей.
При этом большую часть лука хорошего качества производители предпочитают закладывать на хранение, производя продажи сейчас небольшими партиями.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Так, большинство украинских фермеров готовы отгружать репчатый лук не дешевле 9-15 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой недели.
"Позитивный ценовой тренд в данном сегменте участники рынка связывают с высокой торговой активностью оптовых компаний, закупающих лук для закладки на хранение. При этом предложение лука высокого качества достаточно ограничено, что связано с неблагоприятными погодными условиями, а также сдерживанием продаж такой продукции самими производителями", – объясняют аналитики.
Они отмечают, что цена на лук в Украине сегодня еще значительно ниже, чем в прошлом году. Так, в конце сентября 2022 г. фермеры продавали эту продукцию в 2 раза дороже, чем сегодня.
"При этом ключевые игроки рынка это подорожание считают временным явлением, поскольку сбор лука в украинских хозяйствах все еще продолжается, а его предложение на рынке до середины октября будет достаточно высоким", - прогнозируют аналитики.
Заметим, что спрос на морковь в Украине находится на очень низком уровне, что отражается на ценах. Сейчас фермеры продают корнеплод по 5-8 гривен за килограмм.
Источник фото: ua.depositphotos.com