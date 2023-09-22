В Украине лук подорожал почти на четверть: каких цен ждать в ближайшее время

На рынке Украины начал дорожать лук. Сейчас украинские фермеры готовы отгружать этот овощ не дешевле 9-15 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что активно повышать цены на лук фермерам позволяет высокий спрос на данную продукцию со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

При этом большую часть лука хорошего качества производители предпочитают закладывать на хранение, производя продажи сейчас небольшими партиями.

Так, большинство украинских фермеров готовы отгружать репчатый лук не дешевле 9-15 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой недели.

"Позитивный ценовой тренд в данном сегменте участники рынка связывают с высокой торговой активностью оптовых компаний, закупающих лук для закладки на хранение. При этом предложение лука высокого качества достаточно ограничено, что связано с неблагоприятными погодными условиями, а также сдерживанием продаж такой продукции самими производителями", – объясняют аналитики.

Они отмечают, что цена на лук в Украине сегодня еще значительно ниже, чем в прошлом году. Так, в конце сентября 2022 г. фермеры продавали эту продукцию в 2 раза дороже, чем сегодня.

"При этом ключевые игроки рынка это подорожание считают временным явлением, поскольку сбор лука в украинских хозяйствах все еще продолжается, а его предложение на рынке до середины октября будет достаточно высоким", - прогнозируют аналитики.

Заметим, что спрос на морковь в Украине находится на очень низком уровне, что отражается на ценах. Сейчас фермеры продают корнеплод по 5-8 гривен за килограмм.

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